Flüchtlinge in Grevenbroich „Doppeltes Bürgerbegehren“ gegen Pläne für große Unterkünfte

Die Gegner großer Flüchtlingsunterkünfte in Grevenbroich haben am Freitag vergangener Woche zum zweiten Mal einen Antrag auf ein Bürgerbegehren im Rathaus eingereicht. „Wir haben es dem Bürgermeister persönlich übergeben“, sagt die Wevelinghovenerin Bianca Frohnert, die auch an der Spitze der Gruppierung „Grevenbroicher gegen Ghettos“ steht. Die Gruppierung, die kein eingetragener Verein ist, zählt zehn Mitglieder und will im Gebiet der Schlossstadt für dezentrale Flüchtlingsunterkünfte in Form von kleineren Einheiten einstehen.