Strukturwandel in Grevenbroich : Dörfer im Umfeld der Kraftwerke sollen gestärkt werden

Strukturwandel in Grevenbroich

Grevenbroich Welche Chancen birgt der Strukturwandel für Grevenbroich? Diese und weitere Fragen standen im Mittelpunkt eines Austauschs, zu dem Bürgermeister Klaus Krützen jetzt in den Bernardussaal geladen hatte. Es wurden auch Ideen für Frimmersdorf und Neurath genannt.

Zum Austausch im Berardussaal trafen sich Vertreter der „Starke Projekte GmbH“, der „Zukunftsagentur Rheinisches Revier“, des Bauministeriums und der Strukturwandel-Stab­stelle des Wirtschaftsministeriums. In diesem sogenannten Dialogverfahren berieten die Teilnehmer auch über die Folgen des Strukturwandels für die Stadt Grevenbroich. Dabei stand das Projekt „Stärkung der Dörfer im Umfeld der Kraftwerke“ im Mittelpunkt. Ein Fokus liegt hier vor allem auf den Dörfern im südlichen Teil des Stadtgebiets. Ziel soll die Entwicklung der besonders vom Strukturwandel betroffenen Ortsteile sein.

In Frimmersdorf und Neurath sollen beispielsweise die Nahmobilität attraktiver gestaltet, eine Umnutzung der RWE-Flächen vorangetrieben und neue Wohn- und Arbeitsstandorte geschaffen werden. Auch sollen die Dorfgemeinschaften gestärkt werden. Was gerade nach dem Wegfall der Erfthalle auf großes Interesse stoßen dürfte: Es gibt den Vorschlag, für die Dorfgemeinschaft Frimmersdorf einen Versammlungsraum zu errichten. In Neurath könnte ein Mehrgenerationenspielplatz im Bereich des Altenparks geschaffen werden.