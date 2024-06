Verein sucht weiter nach einem Gelände Doch keine Hundewiese an der Süd-Anlage

Eine Freilaufwiese für Hunde lässt sich in Grevenbroich wohl doch nicht so leicht realisieren, wie ursprünglich angenommen. Zwar wurde im Frühjahr ein geeignetes Gelände in der Südstadt ausfindig gemacht – doch das kommt nun doch nicht für Bello und Co. in Frage, teilen die Stadtbetriebe mit. Heißt: Alles zurück auf Anfang. Es wird weiterhin nach einem Platz gesucht.