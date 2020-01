Auswertung dauert bis Februar : DNA-Abgleich im Mordfall Claudia Ruf läuft auf Hochtouren

Grevenbroich Der DNA-Abgleich der im Mordfall Claudia Ruf entnommenen Speichelproben ist noch in vollem Gange. Die Auswertung der Speichelproben werde voraussichtlich bis Mitte Februar andauern. Bislang waren alle verglichenen Proben negativ.

Da sich in Hemmerden mehr Männer zum Speicheltest gemeldet haben, als die Polizei ursprünglich in ihren Namenslisten hatte, schwanken die Zahlenangaben derzeit. Am Ende werden mehr als 2000 Männer angesprochen worden sein. Davon wohnt etwa die Hälfte noch heute in Hemmerden selbst.