Stadt nimmt Kontakt zu Cangas de Onis auf Diskussion um weitere Städtepartnerschaft

Aus dem etwa 1600 Kilometer entfernten Städtchen in der Provinz Asturien stammen viele Spanier, die in Grevenbroich eine neue Heimat gefunden haben. Aus der mittlerweile großen und durchaus aktiven spanischen Community war die Anregung für eine Städtepartnerschaft gekommen. Die CDU hatte dieses Thema aufgegriffen und in den Rat gebracht. Dort wurde diskutiert – was bei Anträgen eher unüblich ist.