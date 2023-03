Entwicklung in Grevenbroich Diskussion um Industriefläche am Gewächshauspark Neurath

Rüttens Befürchtungen stützen sich auf eine Aussage des städtischen Beigeordneten Florian Herpel in der NGZ. Diese zielte jedoch nicht konkret auf das ab, was in dem Industriegebiet entstehen könnte, sondern vielmehr auf die Definition eines Industriegebiets, in dem für die Ansiedlung entsprechender Betriebe andere Hürden bestehen als in einfachen Gewerbegebieten. Florian Herpel stellte klar, dass das nicht automatisch bedeutet, dass auf besagter Fläche Industrie angesiedelt wird, die „Krach macht und stinkt“. Er verwies darauf, dass bei jedem Ansiedlungsvorhaben auch die Belange der Anwohner geprüft werden. Stadtplanerin Dorothea Rendel unterstrich das und verwies unter anderem auf den von Unternehmen zu wahrenden Mindestabstand zur Wohnbebauung.