Politik in Grevenbroich Diskussion über Steine auf Gräbern wird nun nichtöffentlich geführt

Wird es eine 30-Prozent-Regel für jegliche Arten von Steinen auf Gräbern in Grevenbroich geben? Diese Frage, die vor allem in den sozialen Medien heiß diskutiert wird, ließ den Umweltbeirat der Stadtbetriebe am Mittwochabend relativ kalt. Zumindest gab es keine Diskussion. Vielmehr war das Gremium größtenteils der Meinung, dass sich der Arbeitskreis Bestattungswesen zunächst einmal mit dem steinigen Thema beschäftigen solle. Der trifft sich am Montag wie üblich hinter verschlossenen Türen.