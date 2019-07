Ehefrau schoss mit : Dirk Ueberschär holt den Kronprinzen-Titel

Orken Vor drei Jahren war er König des Volks- und Heimatvereins Laach – jetzt legte Dirk Ueberschär nach: Am Montag sicherte sich der 45-Jährige auch den Kronprinzen-Titel des Bürgerschützenvereins Orken – übrigens gemeinsam mit Ehefrau Sabine, die am Nachmittag abwechselnd mit ihm schoss.

Der Maschinenbautechniker gehört dem BSV seit 1990 an, er ist Hauptmann in der Generalität und seit 2017 Mitglied der Artillerie. Als Adjutanten des Königspaares werden Ralf und Andrea Königs agieren. Das Schützenfest endet am Dienstag mit dem Krönungsball ab 20 Uhr.