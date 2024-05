Strukturwandel im Rheinischen Revier Geplante Digitalparks an Microsoft-Rechenzentren „auf gutem Weg“

Das US-Softwareunternehmen Microsoft hatte im Februar angekündigt, in den kommenden Jahren drei Rechenzentren für Anwendung im Bereich Künstlicher Intelligenz und Cloud Computing im Rheinischen Revier zu bauen. Sie sollen in Bedburg, Bergheim und einem weiteren, noch nicht veröffentlichen Ort entstehen. Grevenbroich soll – neben Elsdorf – nach wie vor in der engeren Auswahl für den dritten Standort eines Rechenzentrums sein. Die Stadtverwaltung steht bereits seit mehreren Monaten in Gesprächen mit Microsoft.