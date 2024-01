Naturschützer in Grevenbroich Rheinwasser-Pipeline, Apfel als Kulturgut – BUND setzt Schwerpunkte für 2024

Die Ortsgruppe Grevenbroich des BUND hat sich für 2024 einiges vorgenommen. Der rund 200 Mitglieder zählende Verein setzt verschiedene Schwerpunkte für seine Arbeit im neuen Jahr. Wieder geht es darum, das Umweltbewusstsein von Kindern und Jugendlichen zu fördern – und auch ein großer Apfeltag ist wieder geplant. Aber der hiesige Bund für Umwelt- und Naturschutz will durchaus auch härtere Themen anpacken. Beispiel: die Aufbereitung von Rheinwasser, das schon in wenigen Jahren in großen Mengen in die Region strömen soll. Ein Überblick.