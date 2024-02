Reisetrends 2024 Das sind die beliebtesten Urlaubsziele der Grevenbroicher

Das gilt auch für das Alltours-Reisecenter an der Kölner Straße. „Vor allem die Türkei, Kanaren und Griechenland werden bei Pauschal- und All-Inclusive-Reisen oft nachgefragt“, sagt Büroleiterin Ulrike Bayer. Kreuzfahrten nach Norddeutschland, über das Mittelmeer oder nach Norwegen seien ebenfalls sehr beliebt. Aber auch Fernreisen nach Thailand, in die Karibik oder nach Mauritius würden die Kunden gerne buchen. „Europa ist so teuer geworden, da nehmen die Menschen gerne etwas mehr Geld in die Hand und buchen lieber eine Fernreise“, erklärt Bayer.