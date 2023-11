Kunst in Grevenbroich Dielämmer zeigt tolle Kunst jetzt in neuen Räumlichkeiten

So gastfreundlich die Künstlerinnen und Künstler der Galerie Judith Dielämmer auch sind: Einmal im Jahr stellen sie alleine aus. Die aktuelle Ausstellung wurde am Freitagabend eröffnet. Das Besondere daran: Es ist die erste Ausstellung in den neuen Räumen an der Karl-Oberbach-Straße 3. Drei kleinere Räume, ein Abstellraum, ein Lagerraum, eine Mini-Küche und zwei WCs, alles in Weiß bis auf den grauen Teppichboden, insgesamt knapp 70 Quadratmeter, zentral zwischen Eisdiele und Pizzeria gelegen: Die neuen Räume können sich sehen lassen. Erschwinglich wird das neue Domizil durch eine Doppelnutzung: Die Räume dienen auch als Frauenberatungsstelle.