Polizei bittet um Hinweise : Diebstahl bei vorgetäuschter Hygiene-Kontrolle

Münchrath Die Kontrolle war vorgetäuscht, Die Frau, die bei einer Seniorin klingelte, gab sich als Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes aus, war aber keine. Nach dem Besuch waren Geld und Schmuck verschwunden.

Als Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes gab sich eine Frau aus, die am Montag, 13. September, gegen 13.20 Uhr, bei einer 83 Jahre alten Frau in Münchrath klingelte. Unter dem Vorwand die Hygiene in der Küche kontrollieren zu müssen, gelangte die Frau ins Haus, teilte die Polizei mit. Während der Inspektion gab sie vor, etwas aus dem Auto holen zu wollen, die Seniorin blieb alleine in der Küche zurück. Als die falsche Mitarbeiterin zurückkam, vernahm die Münchratherin Geräusche im Haus. Sie sah nach, konnte aber keine weiteren Personen entdecken. Erst nachdem die Unbekannte das Haus verlassen hatte, bemerkte die Seniorin, dass Geld und Schmuck gestohlen waren.