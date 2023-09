Die Polizei sucht Zeugen Diebe stehlen weißen Fiat Ducato in Grevenbroich

In Grevenbroich haben erneut Fahrzeugdiebe ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben mehrere Personen in der Nacht zu Freitag, 15. September, gegen 1.20 Uhr, einen weißen Transporter der Marke Fiat (Modell Ducato) an der Bergheimer Straße gestohlen. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf den Verbleib des Kastenwagens mit dem Kennzeichen GV-EC 35. Hinweise an die Kripo: 02131 3000.