Tierbedarfladen in Wevelinghoven : Dreiste Diebe stehlen Spenden für Igel-Hilfe

Wevelinghoven Eine besonders dreiste Tat empört derzeit Tierfreunde in Grevenbroich: Diebe sollen die von Tierfreunden aufgestellten Spendenbüchsen aus einem Futter-Geschäft gestohlen haben.

Diebe sollen aus einem Handel für Tiernahrung an der Zuckerfabrik in Wevelinghoven Spendendosen gestohlen haben, die in dem Geschäft an der Kasse aufgestellt waren. Die Täter haben wohl einen günstigen Moment abgewartet, sind in den Laden gekommen und haben die Ketten geknackt, an denen die Spendenbüchsen befestigt waren. „Das ist einfach nur dreist und sehr ärgerlich“, sagt Inge Lempka, die am Samstag von der Tat, die wohl schon vor zwei Wochen passiert ist, erfahren hat.