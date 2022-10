Einbrecher in Gindorf : Diebe stehlen zwei Motorräder aus Lagerhalle

Eine der beiden Maschinen, die von Unbekannten gestohlen wurden. Foto: Polizei

Gindorf Am Wochenende sind Unbekannte in eine Lagerhalle auf einem Garagenhof an der Friedensstraße in Gindorf eingedrungen. Wie die Polizei am Mittwoch meldete, stahlen die Diebe dort zwei Motorräder. Bei den beiden entwendeten Maschinen handelt es sich jeweils um eine KTM 300 EXC TPI.

Das Modell mit der Erstzulassung im November 2019 in größtenteils schwarzer Farbe mit kleineren orangenen Flächen hatte das Kennzeichen GV-XC 8. Die andere Maschine in den Farben Orange und Schwarz mit Erstzulassung im Mai 2020 trug das Nummernschild GV-LX 3. Die Tatzeit liegt laut Polizeibericht zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 9.05 Uhr.

Auch dieses orangefarbene Motorrad wurde gestohlen. Foto: Polizei

Die Mitarbeiter des Kriminalkommissariats 14 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun nach Zeugen. Wer zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder einen Hinweis auf den Verbleib der beiden Motorräder geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(NGZ)