Neukirchen : Diebe stehlen Mercedes AMG

Neukirchen Die Polizei fahndet nach Autodieben, die in Neukirchen zugeschlagen haben. Dort entwendeten unbekannte einen weißen Mercedes AMG des Typs GLE 63.

() Der sportliche Geländewagen war in einer Hauseinfahrt an der Gubisrather Straße geparkt. Das Auto trägt das Kennzeichen NE JU 8000. Das Fahrzeug wurde irgendwann in der Zeit zwischen Montag, 30. November, 17 Uhr, und Dienstag, 1. Dezember, 2.30 Uhr gestohlen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Mercedes machen können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 02131 3000 zu erreichen.