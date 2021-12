Kapellen : Diebe stehlen Abschleppwagen samt Ladung

Kapellen In der Nacht von Dienstag, 7. Dezember, auf Mittwoch, 8. Dezember, zwischen 23 und 9 Uhr, haben Kriminelle ihr Unwesen in Kapellen getrieben. Was genau passiert ist.

Diebe entwendeten an der Josef-Thienen-Straße einen geparkten Abschleppwagen samt Ladung. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, handelt es sich bei dem gestohlenen Transporter um einen Mercedes Sprinter in weiß.