Vier Einbrüche am Wochenende Grevenbroich Elsen und die Südstadt im Visier von Dieben

Auf gleich drei Häuser hatten es Diebe in Grevenbroich Elsen abgesehen. Von Sonntagnacht, 16. April, auf Montag versuchten Unbekannte mehrere Haustüren aufzuhebeln. Doch es blieb bei Versuchen. An der Straße Am Ziegelhof und Am Waddenberg scheiterten sie an der Tür - an der Straße Konrad-Thomas-Straße wurden die Täter von der Bewohnerin überrascht. In allen drei Fällen gingen die Diebe leer aus.