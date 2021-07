Grevenbroicherin beobachtet Fluchtwagen : Dieb mit Kennzeichen „MG“ schlägt Autoscheibe ein und stiehlt Handtasche

Kapellen Eine Grevenbroicherin ist am Donnerstag Opfer eines Diebes geworden, der offenbar mit einer Komplizin unterwegs war. Die Bestohlene konnte die Flucht aus der Ferne beobachten. Die Polizei bittet um Hinweise. Was genau passiert ist.

Eine Grevenbroicherin ist am Donnerstag Opfer eines Diebstahls geworden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sie ihren weißen Ford Focus gegen 17 Uhr am Hemmerdener Weg geparkt, um von dort aus ihren Hund auszuführen. Als sie nach 20 Minuten zurückkehrte, bemerkte sie einen fremden Mann an ihrem Fahrzeug, der plötzlich in ein daneben wartendes Auto stieg und davonbrauste.