Kolumne: Spiritueller Zwischenruf : Die Zeit der großen Geschichten

Grevenbroich Die Weihnachtszeit ist die Zeit der großen Geschichten. Der Langwadener Zisterzienser-Prior Bruno Robeck hat einen ganz eigenen Story-Favoriten. In dem spielt ein kleiner Wirt eine große Rolle.

Die Ur-Weihnachtsgeschichte, die so viele Autoren inspirierte, konnte man in der Heiligen Nacht wieder hören oder selbst im Lukasevangelium nachlesen: „Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Maria wickelte ihren Erstgeborenen in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war… Als die Engel von den Hirten in den Himmel zurückgekehrt waren, eilten die Hirten hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag.“