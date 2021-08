Spiritueller Zwischenruf : Die Verbindung weiter halten

Langwaden Gegen Corona impfen – ja oder nein? Pater Bruno Robeck, Prior der Langwadener Zisterziensermönche, berichtet über seine Gespräche mit Gegnern der Corona-Schutzimpfung – und über eine Verbindung, die auf diese Weise spürbar geworden sei.

Mit solch einer Haltung müsste man aber schon größte Zweifel haben, wenn man sich in einen Bus – geschweige in ein Flugzeug – setzt. Wer weiß, wer dort am Lenkrad sitzt? Ohne Vertrauen können wir nicht leben. Das bedeutet nicht, alles zu glauben und jedem zu folgen, der sich an die Spitze stellt. Es bedeutet aber, sich einzugestehen, wo andere mehr Wissen haben als ich, und wo es ratsam ist, ihnen folgen – zumindest so lange, bis das Gegenteil bewiesen ist. Für manche Menschen liegt die Problematik nicht im fehlenden Vertrauen, sondern in einer Art Schockerfahrung. Bis vor gut anderthalb Jahren konnten wir im Glauben leben, dass wir unser Leben weitestgehend selbst in der Hand haben. Das Virus hat uns gelehrt, wie schnell wir aus der Bahn geworfen werden können – ohne Möglichkeit zur Gegenwehr.