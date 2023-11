Verein Existenzhilfe Die Tafel muss neue Räume suchen

Als Wolfgang Norf von der Kündigung der Räumlichkeiten erfuhr, habe er ein flaues Gefühl im Magen gehabt, sagt der Geschäftsführer der Grevenbroicher Tafel, die zur Mitte 2024 ihren Standort an der Merkatorstraße verlassen muss. „Jetzt stehen wir vor der Schwierigkeit, auf die Schnelle neue Räumlichkeiten zu bekommen, die zu uns passen und für uns finanzierbar ist“, erklärt Norf, der auf Facebook einen Hilferuf gestartet hat. „Wir wenden uns heute an alle. Wir suchen dringend eine neue Ausgabestelle für die Versorgung der Bedürftigen in der Stadt Grevenbroich.“