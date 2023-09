Ergebnis der Sondierung steht noch nicht fest Die Suche nach der Bombe am Grevenbroicher Bahnhof

Dort war am späten Mittag etwa die Hälfte der 37 Bohrlöcher gebohrt. Pinkfarbene Markierungen zeigten die Orte der Probebohrungen an. Eine sieben Meter lange Bohrschnecke wurde in die Tiefe getrieben. Dann werde ein blaues Rohr in das Loch eingelassen, erläuterte ein Mitarbeiter der Kampfmittelräumfirma aus dem ostwestfälischen Warburg. In das Rohr wiederum werde eine Sonde eingeführt, und wenn die langsam wieder hochgezogen wird, werde ferromagnetisch alles gemessen, was im Umfeld „aus Eisen ist“. Doch das kann vieles sein. Nun müssen die Ergebnisse analysiert werden, ob sich der Verdacht nach einem Blindgänger erhärtet.