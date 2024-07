Politik in Grevenbroich Die Parteien und die Bürgermeister-Frage

Was die Christdemokraten von ihrem Kandidaten erwarten, haben sie in einem Kriterienkatalog festgelegt. Beispiele: Sie oder er muss charismatisch und teamfähig sowie in Grevenbroich wohnhaft und dort vernetzt sein. Auch Verwaltungserfahrung und ehrenamtliches Engagement seien von Vorteil, sagt Troles. Nach diesen und anderen Kriterien wird der Stadtverband am 4. September eine Auswahl treffen. Ist der Kandidat aufgestellt, soll es gleich in den Wahlkampf gehen: „Wir wollen das Jahr nutzen, um sie oder ihn in Grevenbroich zu positionieren.“