Kanalbau in Grevenbroich : Die Montzstraße steht unter Wasser

Grevenbroich Ein Wasserrohrbruch an einer Kanal-Baustelle sorgte für eine Überflutung der Montzstraße, 15 Zentimeter hoch stand auf rund 100 Metern Länge das Wasser, die Fahrbahn wurde gesperrt. Versorger GWG ging auf Fehlersuche.

Erst am Dienstag waren an der Einmündung der Alten Bergheimer Straße in die Montzstraße Kanalbauarbeiten gestartet, am Tag darauf hieß es dort „Land unter“. Gegen 16 Uhr sprudelten erhebliche Wasserfluten aus der Baustelle, überspülten die Fahrbahn der vielbefahrenen Montzstraße. In Strudeln floss das Nass in die Kanalisation. Parkende Autos standen im 15 Zentimeter hoch stehenden Wasser. Auf 100 Metern Länge erstreckten sich die Fluten. Die Polizei sperrte die Straße zwischen Bahnstraße und Alte Bergheimer Straße, die Feuerwehr rückte mit neun Einsatzkräften der Hauptamtlichen Wache und drei Fahrzeugen an. Danach suchte Trinkwassersorger GWG nach der Schadensursache, für Anwohner der Alten Bergheimer Straße war das Wasser abgestellt.