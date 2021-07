Grevenbroicher helfen mit Traktoren : Landwirte sind die Helden des Ahrtals

Mit Kollegen waren sie in der Krisenregion an der Ahr im Einsatz: René Offermann, Moritz Rudolf und Dennis Aussem (v.l.) an ihren Traktoren. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Helfer aus Grevenbroich sind mit Traktoren ins Kata­­strophengebiet gefahren. Landwirt Dennis Aussem aus Kapellen berichtet, was sie im Ahrtal erlebt haben – und woran es aus seiner Sicht bei der Hilfe hapert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Kandzorra

Ohne ihren Einsatz wären die Aufräumarbeiten im Katastrophengebiet um die rheinland-pfälzische Stadt Ahrweiler wohl längst nicht so weit fortgeschritten: Es sind die Landwirte, die einen erheblichen Teil dazu beitragen, Straßen von den Trümmern der Flut zu befreien, Rettungswege zu schaffen. Es sind mutige Helfer mit Traktoren, die trotz Erntezeit freiwillig mit anpacken. Helfer wie der 28-jährige Dennis Aussem aus Kapellen. Gemeinsam mit Kollegen und anderen Landwirten unter anderem aus dem Kreis Viersen half er den Bewohnern fast zwei Tage ohne Pause, Ordnung in das Chaos zu bringen. Zunächst waren die Helfer in Ahrweiler, einen Tag später im Dorf Kreuzberg.

Die Kapellener folgten dem Aufruf des Pulheimer Lohnunternehmers Markus Wipperfürth, der seit einigen Tagen unter anderem bei Facebook in Videos seine Eindrücke aus der Katastrophenregion schildert. „Er sagte, dass schweres Gerät benötigt wird. Deshalb haben wir uns am Freitagmittag auf den Weg gemacht“, sagt Dennis Aussem. Seine Kollegen Moritz Rudolf, René Offermann und Monique Türks begleiteten ihn, mit drei Traktoren und einem Pferdeanhänger voller Equipment wie Kettensägen ging es an die Ahr. Den Helfern bot sich vor Ort ein schreckliches Bild: Autos waren in Gärten gespült worden, kamen teils auf dem Dach zum Liegen, Brücken waren eingestürzt, Straßen unterspült und abgesackt, Friedhöfe überschwemmt. „Wir haben die Straßen mit Frontladerschaufeln vom groben Schmutz befreit“, berichtet Dennis Aussem, der von „Bildern wie nach einem Tsunami“ spricht.

In Ahrweiler mussten etliche Straßen mit Traktoren vom Schutt befreit werden. Foto: Aussem

Schnell und unkompliziert wollten er und seine Kollegen Hilfe leisten. Das gelang ihnen jedoch erst nach einigen Umwegen. „Wir wären beinahe von der Polizei weggeschickt worden. Das war noch weit vor dem Stadtzentrum. Da wurde uns gesagt, dass die Rettungskräfte vor Ort alles unter Kontrolle hätten“, sagt der Kapellener, den das fassungslos stimmt: „Das war Verrat an der Bevölkerung.“ Die Gruppe konnte schließlich in die Altstadt von Ahrweiler vorstoßen. „Wir wurden schon nach wenigen Metern von Bewohnern angesprochen, um Hilfe gebeten“, sagt Moritz Rudolf, der ebenfalls half, die Straßen vom Dreck zu befreien. „Autos, Bäume, das Mauerwerk der Häuser – all das hatte sich auf den Straßen mit Schlamm vermischt“, sagt Dennis Aussem. Die Traktoren der Landwirte seien die einzigen schweren Geräte gewesen, die unmittelbar für die Aufräumarbeiten eingesetzt wurden. „Mittendrin Bewohner, die seit Tagen dabei sind, Trümmer beiseite zu schaffen.“

Die Eindrücke aus Ahrweiler beschäftigen Aussem auch nach seiner Rückkehr nach Kapellen sehr. „Ich habe viele Einsatzkräfte gesehen, die auf einen Befehl gewartet haben und dadurch ausgebremst wurden“, sagt er. „Jede Vorschrift, jedes Warten verzögert dort die Hilfe.“ Gefragt seien Kräfte, die bereit sind, auch ein gewisses Risiko einzugehen. Aussem berichtet davon, wie er und seine Kollegen nach stundenlanger Arbeit im Schlamm am späten Freitagabend an eine acht Kilometer entfernte Sammelstelle für Einatzkräfte gelangten – und dort ungenutzte Radlader haben stehen sehen. Für den Kapellener und seine Kollegen ist das auch einige Tage später nicht verständlich – genau wie das Problem mit der schlechten Kraftstoffversorgung, das fast die gesamte Zeit über bestand. Die Helfer hatten große Mühe, an Diesel für ihre Traktoren zu kommen.

Dieses Foto zeigt die Brücke, die in das Dorf Kreuzberg führt. Landwirte aus Kapellen zählten zu den ersten Helfern, die in den Ort vordrangen. Foto: Peiffer Wevelinghoven

Von einem Retter sollen die Helfer aus Kapellen am nächsten Morgen erfahren haben, dass es im Ahrtal ein Dorf namens Kreuzberg gibt, das hinter einer einsturzgefährdeten Brücke liegt und das seit Tagen nicht erkundet werden konnte. „Wir sind dort hingefahren, haben uns die Brücke angesehen und nach einigen Überlegungen eine Entscheidung getroffen“, berichtet Aussem. Langsam fuhren sie mit ihren Traktoren über die Brücke, die der Belastung standhielt. „Da kam uns auf der anderen Seite einer der Bewohner entgegen. Ein Mann, Mitte 30, mit leerem Blick, voller Schlamm, der eine Schubkarre vor sich schob“, erzählt Dennis Aussem von der ersten Begegnung mit einem der Dorfbewohner, die offenbar dringend auf Hilfe warteten. „Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Einsatzkräfte waren zu dem Zeitpunkt noch nicht da, wir waren mit unseren Traktoren für Stunden allein in Kreuzberg.“ Später rückten Helfer der Feuerwehr und der Polizei an, um Leichen in den Trümmern zu suchen. „Manche Häuser wurden doppelt von der Polizei geöffnet, auch Häuser, die völlig intakt waren.“

Dass auch in den Tagen nach der Flut an der Ahr große Probleme mit der Versorgung und offenbar mit der Koordinierung der Einsatzkräfte bestanden, lässt Dennis Aussem zweifeln. Das Chaos durch die Frage nach Zuständigkeiten sei ein riesen Problem. „Wir sind in Deutschland nicht dazu in der Lage, vernünftig auf eine Katastrophe zu reagieren“, sagt er nach dem freiwilligen Hilfs­einsatz in Rheinland-Pfalz. Er hätte sich einen stärkeren Einsatz der Bundeswehr gewünscht – und weniger bürokratische Hürden für Retter von Feuerwehr und THW. Und weniger Barrieren für Landwirte.

Ein Absurdum aus seiner Sicht: Völlig zerstörte Autos durften Aussem und die anderen Helfer nicht ohne weiteres beiseiteräumen, da sie mit ihren Schaufeln Kratzer verursacht hätten, für die man sie hätte haftbar machen können. „Wen interessiert das noch, wenn das Auto ohnehin Schrott ist?“, fragt Aussem, der darauf pocht, dass der Katastrophenschutz in Deutschland optimiert wird. „Denn Naturkatastrophen werden zunehmen.“ Kopfschütteln verursachen bei Aussem auch die Meldungen über Abbruchunternehmer und andere Spezialisten mit schwerem Gerät, die angeblich wieder nach Hause geschickt werden.

Die freiwilligen Helfer mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner im Katastrophengebiet. Foto: Aussem