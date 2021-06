Musik und Theater im Stadtpark geplant : Die Grevenbroicher Kultur meldet sich „Open Air“ zurück

Grevenbroich Während des Lockdowns hat das Kulturamt sein Publikum mit Videos für die Couch bei Laune gehalten. Jetzt geht’s wieder nach draußen: Zur Rückkehr der Live-Events ist ein Konzert- und Theater-Wochenende im Stadtpark geplant.

In diesem Zusammenhang hat die Stadt tüchtig in die digitale Infrastruktur des Hauses investiert, jetzt verfügt auch das Museum der niederrheinischen Seele über eine schnelle Internetverbindung. „Die Leitung ist ganz schön flott“, meint Heesch. „Das versetzt uns in die Lage, künftig ,Hybrid-Veranstaltungen’ anbieten zu können – also Live-Events, die auch von zu Hause aus mitverfolgt werden können. Denn auch diese Zielgruppe wollen wir künftig bedienen.“

Hello again ist der Titel einer Ausstellung, die am Sonntag, 13. Juni, 12 Uhr, in der Versandhalle auf der Stadtparkinsel eröffnet wird. Christa Mülhens-Seidl aus Grevenbroich und Ursel Fischermann aus Bedburg zeigen ihre aktuelle Arbeiten.

Nachdem auf den Lockdown nun Lockerungen folgten, geht das städtische Kulturamt wieder nach „draußen“. Schon am Sonntag wird den Grevenbroichern die erste Kunstausstellung in der Versandhalle angeboten. Parallel dazu laufen Planungen für eine dreitägige Open-Air-Sause, die mit Konzerten und Theatervorstellung ein möglichst gemischtes Publikum auf die Wiese hinter der Villa Erckens locken soll.

„Kultur im Park“ ist der Titel des verlängerten Wochenendes, das am 20., 21. und 22. August über die Bühne gehen wird. „Wir haben einige schöne Dinge in Planung“, sagt Heesch. Zum Auftakt am Freitagabend wird Pe Werner („Kribbeln im Bauch“) ein Konzert mit ihrem Best-of-Programm gestalten. Am Samstag Nachmittag ist das Niederrhein-Theater aus Brüggen mit dem Stück „Pippi Langstrumpf“ zu Gast, später wird eine Tribute-Band an das legendäre Central-Park-Konzert von Simon & Garfunkel erinnern. Zum Abschluss gibt es am Sonntag ein Konzert mit der Irish-Folk-Band „Seisiún“ zur besten Frühschoppen-Zeit.