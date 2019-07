Gründüng in Grevenbroich : Die Künstlerinnen aus der Villa Erckens

Vor zehn Jahren gegründet, feiert das von Frauen gegründete Künstlerkollektiv im Herbst seinen ersten runden Geburtstag. Für die Feier werden die Aktiven erstmals ihr Stammhaus in Richtung Innenstadt verlassen.

„Fürs Jubiläum arbeiten wir gerade an einer Fotochronik“, berichten die Künstlerinnen. Das Heft soll etwa 30 Seiten stark werden und den Werdegang der Gruppe dokumentieren. Natürlich mit entsprechenden Abbildungen von Arbeiten der Kreativen. Entstanden aus dem „Arbeitsplatz Kunst“ war es letztlich Kulturamtsleiter Stefan Pelzer-Florack, der aus einem losen Haufen Interessierter ein Band in Richtung Gruppe per Stammtisch anbot. „Einander besser kennenlernen, sich gegenseitig in den Ateliers besuchen und sich im Kreativprozess auszutauschen, waren und sind unsere Anliegen“, erzählen sie übereinstimmend.