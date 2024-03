Niederlande in Grevenbroich So sieht die Innenstadt in der „hollandisierten“ Variante aus

Grevenbroich · In den Niederlanden ist mit „Cycling Lifestyle“ ein auf Künstlicher Intelligenz basierendes Programm entwickelt worden, das Straßen in Echtzeit grüner und fahrradfreundlicher macht. Unsere Redaktion hat das Tool ausprobiert und einige Straßen in der Grevenbroicher Innenstadt „hollandisiert“.

26.03.2024 , 15:03 Uhr

Die Grevenbroicher Innenstadt im Holland-Look 9 Bilder Foto: Cycling Lifestyle

Von Wiljo Piel