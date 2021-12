Menschen in Grevenbroich : Die große Liebe in der Klinik gefunden

Grevenbroich Zwei bekannte Gesichter aus dem Krankenhaus haben sich das Ja-Wort gegeben – die liebenswürdige Hauswirtschafterin Anastasia Stanitsa und der besonnene Ali Larki, der überwiegend die Nachtschichten an der Info-Zentrale übernimmt.

Kennengelernt haben sich die beiden natürlich im Krankenhaus, wo Ali Larki von seinem damaligen Arbeitgeber als Sicherheitskraft eingesetzt wurde. Schicksal? Der erste Mensch, dem er an seinem neuen Einsatzort begegnete, war Anastasia Stanitsa, die zu dieser Zeit an der Pforte arbeitete. „Ich war sofort begeistert von meiner neuen Arbeitsstelle“, erinnert sich Ali Larki schmunzelnd an dieses erste Zusammentreffen. Und auch seine frisch angetraute Frau weiß noch sehr gut, dass sie sich in den Abend- und Nachtstunden besonders sicher fühlte, wenn der hilfsbereite Ali zum Dienst eingeteilt war.

Nun also der Schritt vor den Standesbeamten. In Elfgen hat das Paar ein Zuhause gefunden. „Ein toller Ort mit netten Menschen, wo ich mich heimisch fühle und auf dem Sportplatz neue Freunde gefunden habe“, sagt der aktive Fußballer und Fortuna-Fan Ali Larki, der vor vier Jahren ganz in den Dienst des Rheinland Klinikums wechselte. Dabei hatte er nach dem Abitur im Iran und zwei Jahren im Kriegseinsatz Zahnarzt werden wollen. Das Studium in Deutschland musste er aus finanziellen Gründen aufgeben, machte sich stattdessen mit einem Geschäft in Meerbusch selbstständig, bevor er 2005 in die Sicherheitsbranche wechselte. „Alles, was ich getan habe, hat mich hierher geführt“, sagt der Witwer und schaut seine Braut glücklich an.