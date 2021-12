Spiritueller Zwischenruf : Die große Einladung

Bruno Robeck ist Prior der Langwadener Zisterziensermönche. Foto: Melanie Zanin

Langwaden Die Lichterfahrt mit Treckern durch Gindorf und Gustorf hat einen Engel irritiert – davon berichtet Bruno Robeck, Prior der Langwadener Zisterziensermönche.

Ein großer Schreck durchfuhr den kleinen Engel. Hatte er das Weihnachtsfest verpasst? Es war plötzlich so still geworden. Viele Weihnachtsmärkte waren geschlossen. In den Geschäften waren wenig Menschen unterwegs. Auch in den Häusern herrschte nicht die üblich aufgeregte, hektische Vorfreude auf das gemeinsame Feiern. Nein, der kleine Engel hatte Weihnachten nicht verpasst. Doch durch Corona wurde Weihnachten auch in diesem Jahr wieder anders.

Wie sehr hatten sich alle gefreut, dass es ein normales Weihnachten geben würde. Im neu entwickelten Impfstoff am Ende des Vorjahres sahen alle das große Geschenk, das die Wende in der Pandemie bringen sollte. Der Impfstoff hat viel bewirkt. Unbestritten. Aber viele nahmen das Geschenk nicht an. In den armen Ländern warteten die meisten Menschen vergeblich. Darum beherrschte die Pandemie weiter die Welt.

Der kleine Engel sah noch etwas anderes, das ihn irritierte und eher an Karnevalsvorbereitungen erinnerte. In großen Hallen wurde an Gestellen gewerkelt. Tatsächlich setzte sich wenig später ein langer Zug mit 40 Wagen in Bewegung. Es gab jedoch keine bissigen Karnevalskarrkaturen, sondern das Herz erwärmende Weihnachtsmotive. Eine G-G-Lichterfahrt von Gindorf nach Gustorf, die vielen Freude bereitete. Es wäre doch schön gewesen, wenn ganz Grevenbroich (als drittes „G“) etwas davon gehabt hätte, dachte der kleine Engel. Es wäre überhaupt schön, wenn alle zur Einsicht kommen und gemeinsam die Pandemie überwinden würden, anstatt sich gegenseitig zu bekämpfen.

Aber dann fiel dem kleinen Engel ein, dass schon immer Menschen gegen Menschen standen und dass sie noch nie dauerhaft Frieden gefunden haben. Ist nicht gerade darum Jesus in die Welt gekommen, um für alle dazusein? Es gab keine Einlassbedingung weder im Stall zu Bethlehem noch später, als er lehrend und heilend durch das Land zog. Und doch wurde von Anfang an das liebliche Kindchenschema durchbrochen. Bereits kurz nach Jesu Geburt stellte Simeon unmissverständlich fest: „Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird.“

Auch wenn alle zu Jesus kommen dürfen, an seiner Person werden sich die Geister scheiden. Nicht erst als Erwachsener erlebte Jesus Ablehnung und Hass, der ihn bis in den Tod führte. Als Neugeborener forderte er König Herodes durch seine bloße Existenz heraus, so dass dieser ihn töten lassen wollte. Ja, wer Jesus suchte und ihn fand, war nicht zwangsläufig von ihm begeistert. Jeder, der mit ihm in Berührung kam, musste sich entscheiden. Er ließ alle zu sich kommen, weil er alle für Gott gewinnen wollte. Er ist überhaupt nur in die Welt gekommen, weil er sich so am besten um die Menschen kümmern konnte.

Und die Menschen – was machen sie? Der kleine Engel fasste seine Gedanken zusammen: Weihnachten heißt: Gott kommt für alle in die Welt. Er lädt keinen aus. Aber er macht eine klare Ansage, so dass manche seine Einladung ablehnen oder ihn sogar hassen. Wenn Menschen Weihnachten feiern, müssen sie genauso wie Jesus alle einladen und gleichzeitig eindeutig bleiben – egal wie es ausgeht. Puh, dachte der kleine Engel, es ist gut, dass ich weder Gott noch ein Mensch bin. Und er flog davon.