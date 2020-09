Gesang in Grevenbroich : Die Gospelfriends bitten zu einem Konzert auf Abstand

Gesang in Grevenbroich

Wevelinghoven Die Sänger stehen draußen, das Publikum sitzt drinnen im Pastor-Dehnert-Haus: So ist der Aufbau für das Konzert der Gospelfriends. Sie setzen damit einen Schlusspunkt unter das aktuelle Programm.

„Bei aller Liebe“ – unter diesem Motto stimmen die „Gospelfriends“ am Samstag, 26. September ihr Programm-Abschlusskonzert in Wevelinghoven an. Dort begann vor 25 Jahren die Chorarbeit. Traditionell bedankt sich der Chor bei seinen Fans für die Unterstützung bei den Konzerten.