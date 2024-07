Überflutungen, Unfälle, Eisenbahn-Raube Die Geschichte der „Todeskurve“ von Noithausen

Am Freitag ist es wieder passiert: Zum x-ten Mal ist die „Todeskurve“ bei Noithausen Kostenpflichtiger Inhalt im Starkregen überflutet worden. Wassermassen von den umliegenden Feldern schossen auf die Straße und sammelten sich in der Senke unter der Bahnbrücke. Ein Glücksfall: Diesmal konnten Mitarbeiter der Stadtbetriebe verhindern, dass Autos in die schlammige Brühe rauschen und steckenbleiben. In der Vergangenheit aber ist genau das schon oft passiert: Zuletzt hatte es am 18. Juni dieses Jahres einen VW erwischt. Das Auto soff im trüben Wasser ab, der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die markante Stelle ist aber nicht bloß wegen der häufigen Überflutungen berühmt-berüchtigt. Es ist vor allem der Streckenverlauf, der als Besonderheit im Grevenbroicher Straßennetz wahrgenommen wird: die scharfe Doppel-Kurve, die Unterführung am niedrigsten Punkt. Wer nicht aufpasst und zu schnell fährt, riskiert einen schweren Unfall.