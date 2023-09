Schützenfest 2023 in Grevenbroich Die ersten aktiven Schützinnen im Grevenbroicher Regiment

„Wir haben einen eigenen Tisch im Zelt“, sagt Julia Altenberg. Dort sitzen sie in Reihe C an Tisch 7 gemeinsam mit den „Fidele Jonge“. Zehn Plätze sind für die Reiterinnen reserviert. Aktiv dabei sind aber sieben Damen, die sich 2016 zusammengefunden hatten, mit dem Ziel die Umzüge mitzumachen. Damals ging das als Gastzug nur an wenigen Tagen, doch nun als Schützinnen sind sie bei allen Terminen dabei, mal zu Fuß, mal zu Pferd. Alle Damen haben eigene Pferde. Doch die dürfen im Stall bleiben, denn für den Festumzug brauchen die Reiterinnen robustere Tiere, die vertraut sind mit Marschmusik, Lärm und Böllerschüssen. „Die bekommen wir vom Reiterhof Bierewitz in Kaarst“, berichtet Inga Erdmann.