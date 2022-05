Brauchtum in Grevenbroich : Die erste Kirmes nach drei Jahren

Christian Jansen und Alicia Pisters beim Aufbau ihrer Residenz. Seit 2019 wartet das Münchrather Königspaar auf seinen Einsatz. Foto: Wiljo Piel/wilp

Münchrath Die Münchrather eröffnen jetzt die Fest-Saison in Grevenbroich. Es ist das erste Schützenfest, das sie seit 2019 feiern. Wie die Kirmesfreunde die Corona-Zeit überstanden haben.

Die Münchrather waren die ersten im Stadtgebiet, die 2020 ihre Kirmes wegen Corona absagen mussten. Nun sind sie die ersten, die wieder feiern können. Dass sie sich darauf freuen, ist im ganzen Dorf spür- und sichtbar. Die Straßen sind längst auf Hochglanz gebracht, die Häuser geschmückt worden – und auf einem Hof am Ortsrand herrscht seit einigen Tagen reges Treiben.

Christian Jansen (26) und Alicia Pisters (21), die seit Mai 2019 auf ihren Einsatz als Hahnenkönigspaar warten, haben alle Ortsbewohner eingeladen, beim Schmücken der Residenz „Im Kringsfeld“ zu helfen. Viele sind gekommen – entweder um kräftig Hand anzulegen oder einfach mal bei einem kühlen Getränk zu gucken, was denn da so los ist. „Man merkt: Die Leute sind heiß darauf, sich wieder zu treffen, gemeinsam zu kommunizieren und zu feiern“, sagt Hans Esser, Sprecher der St. Hubertus Schützen- und Kirmesgesellschaft.

Info Das Programm der Kirmesfreunde Freitag Krönungsball (20 Uhr).

Samstag Gottesdienst im Festzelt (18.30 Uhr), Münchrather Partynacht (20 Uhr).

Sonntag Großer Zapfenstreich am Kapellchen (10 Uhr), danach Frühschoppen. Festumzug mit Parade (16 Uhr).

Montag Frühschoppen (11 Uhr), Kinderprogramm (14.30 Uhr), Hahnenköppen (17.30 Uhr).

Das Königspaar, das 1089 Tage nach dem Hahnenköppen am Freitag gekrönt wird, hat vieles bereits vorbereitet. „Die einzelnen Elemente für unsere Residenz haben wir schon in den vergangenen Wochen gebaut“, sagt Christian Jansen, der zu den Gründern der Scheibenschützen zählt und auf seine Jungs vertrauen kann. Jeder Handgriff sitzt – und so werden die verschiedenen Einzelteile schon in kurzer Zeit zu einer Burg zusammengefügt.

Es ist die 148. Kirmes, die am Wochenende im Dorf gefeiert wird. Die Corona-Zeit hat der Verein gut überstanden. „Verluste haben wir nicht hinnehmen müssen“, sagt Präsident Marco Volders. „Und die Begeisterung für unser Fest ist nach wie vor vorhanden.“ Davon zeugen gut 220 Mitgliedsfähnchen, die im Vorfeld an den Haustüren verkauft wurden – „bei 360 Einwohnern ist das gar nicht mal so schlecht“, meint Hans Esser. Die Münchrather gehen mit ihrem Vereinsleben übrigens etwas anders um als die anderen Vereine im Stadtgebiet: „Wir feiern Kirmes und kein Schützenfest. Jeder kann an unseren Umzügen teilnehmen, auch ohne Uniform“, sagt Esser.

Jörg Oleimeulen „trainiert“ den Nachwuchs auf den Münchrather Straßen. Foto: J. Reuter Foto: J. Reuter

Der Nachwuchs ist schon bereit: Jörg Oleimeulen, der neue Jungschützenbeauftragte, hat die Sechs- bis 15-Jährigen bereits zusammengetrommelt, um mit ihnen auf den Münchrather Straßen für den Festzug zu üben, der am Sonntag um 16 Uhr beginnt und seinen Höhepunkt in der Parade am Kapellchen findet. „Die Kleinen sind ganz groß motiviert“, sagt Hans Esser, der hofft, dass die kleinen Münchrather bei der Stange bleiben, damit die Tradition im Ort fortgeführt werden kann.

Dreh- und Angelpunkt der Festtage wird das von Georg Späth aufgebaute Zelt am Reiherbusch sein. „Dort wird in den nächsten Tagen ganz schön die Post abgehen“, vermutet Marco Volders. Da die Münchrather nach zwei Jahren endlich wieder einmal den Festreigen in Grevenbroich eröffnen können, rechnen sie mit einem etwas größeren Zuspruch von anderen Vereinen aus dem Stadtgebiet. „Ich gehe mal davon aus, dass unser Zelt aus den Nähten platzen wird“, meint Volders.

Der Präsident selbst muss sich zumindest am Sonntag Abend etwas zurückhalten. Denn schon um 4 Uhr in der Frühe wird er den Grill für das Schwein am Spieß anfeuern, das die Münchrather traditionell am Montag gegen 13 Uhr ihren Gästen servieren. „So ein 90-Kilo-Tier braucht schon seine Zeit“, sagt der Vereinschef. „Da heißt es: Früh aufstehen – auch wenn‘s schwer fällt.“

Obwohl sie in der Nähe des Kirmesplatzes wohnen, haben die „Royals“ ihre mit Tannengrün geschmückte Residenz am Ortsrand aufgeschlagen – auf einem Bauernhof, der zur Familie von Christian Jansen gehört. „Hier werden wir auch unseren ersten runden Geburtstag feiern“, sagt der König, der im richtigen Lebens als Mechatroniker arbeitet. 2020 wurden die Scheibenschützen „Voll daneben“ genau zehn Jahre alt – darauf wird am Wochenende mit zweijähriger Verspätung ordentlich angestoßen.