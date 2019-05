Auf der Suche nach dem Pirol in Grevenbroich : Die Erftaue – ein Biotop für seltene Vögel

Kapellen Zwischen Kapellen und Wevelinghoven liegt eines der bedeutendsten Rückzugsgebiete des Pirols in NRW. Auf Spurensuche nach einer seltenen Art.

Ob er sich tatsächlich blicken lassen wird, dieser seltene, knallgelbe Vogel? Oliver Tillmanns ist da recht zuversichtlich. „Die Chancen stehen gut“, sagt der Biologe beim Gang durch die Erftaue. Denn in den Wäldern und Auen zwischen Kapellen und Wevelinghoven lebt und brütet er noch, der Pirol. „Hier gibt es den größten Bestand innerhalb des Rhein-Kreises“, sagt Tillmanns. „Landesweit wird dieses Gelände sogar als bedeutendes Rückzugsgebiet dieser Vogelart geführt.“ In NRW gilt das Tier als „stark gefährdet“.

Tillmanns ist fasziniert von dem Natur- und Landschaftsschutzgebiet. Das ganze Jahr über bietet er für Interessierte ausgedehnte Exkursionen in die heimische Fauna und Flora an. Im Mai zieht es ihn und seine Begleiter in die Erftaue, um selten gewordene Exemplare aufzuspüren. „Eisvogel, Nachtigall, Steinkauz, Gelbspötter – so etwas gibt es hier noch“, zählt der Biologe auf.