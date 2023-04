Fluss-Renaturierung in Grevenbroich Die Erft wird weithin neu geplant

Ein Mega-Umbauprojekt mitten in Grevenbroich ist geplant: die Neugestaltung und Renaturierung der Erft. Bauarbeiten am Fluss stehen in diesem und nächsten Jahr in Grevenbroich nicht an, doch beim Erftverband in Bergheim laufen Planungen für gleich vier Teilstücke zugleich. Der Verband muss Tempo machen, denn der Zeitplan des früheren „Perspektivkonzepts Erft 2045“ ist längst Makulatur. Der Fluss muss an die Zeit angepasst werden, in der kein Sümpfungswasser aus dem Tagebau Hambach – das macht den Großteil der heutigen Wassermenge aus – mehr die Erft hinunter fließt. Der Tagebau endet bereits 2030. Das heißt: „Wir müssen das Perspektivkonzept 15 Jahre schneller realisieren. Das ist auch der Grund, warum wir an vielen Abschnitten parallel arbeiten“, erklärt Dietmar Jansen, Bereichsleiter Gewässer beim Erftverband.