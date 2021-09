Goldene Hochzeit in Grevenbroich : Die Brandts gaben sich vor 50 Jahren das Ja-Wort

Wevelinghoven Gottfried und Gertrud Brandt aus Wevelinghoven feiern diesen Donnerstag, 23. September, ihre goldene Hochzeit. Wie aus der Jugendliebe eine Ehe wurde.

Im asiatisch anmutenden Pavillon vor einem großen Koi-Teich erzählen Gottfried und Gertrud Brandt aus ihrem Leben. Diesen Donnerstag, 23. September, feiert das Paar die Goldhochzeit. Gertrud (67, geborene Hoeveler) wurde in Wevelinghoven geboren und wuchs mit einem Bruder an der Feldstraße auf. Nach der Handelsschule machte sie eine Verwaltungsausbildung beim Finanzamt und wechselte im Anschluss zur Kreisverwaltung, wo sie 45 Jahre beim Jugendamt arbeitete. Gottfried (71) wurde in Wevelinghoven geboren und wuchs in Alt-Elfgen auf.

Bei Gottfrieds Einschulung wohnten die Brandts am Gather Hof in Wevelinghoven, wo er die St.-Martinus-Volksschule besuchte. Über seine Jugendclique ging er später bei Hoevelers ein und aus und merkte, dass er Gertrud „gut riechen konnte“, erzählt der Jubilar schmunzelnd. Im Alten Rathaus in Wevelinghoven wurden die beiden am 23. September 1971 getraut und zogen in eine Wohnung nach Grevenbroich. Am 10. Juni 1972 erhielten die beiden in der St.-Martinus-Pfarrkirche den kirchlichen Segen.