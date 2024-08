Karl-Oberbach-Straße in Grevenbroich Gefeiert und verflucht – das ist die Bilanz nach einem Jahr Fahrradstraße

Vor einem Jahr ist auf der Karl-Oberbach-Straße ein Bautrupp mit einigen Eimern blauer Farbe angerückt: Die Arbeiter haben den 450 Meter langen Abschnitt zwischen Volksbank und „Turmkater“ mit Pinselstrichen an den Fahrbahnrändern in eine Fahrradstraße verwandelt – in die stadtweit erste Zone dieser Art, in der Radfahrer Vorrang haben. Sie dürfen dort seitdem auch nebeneinander fahren, Autofahrer müssen Abstand halten und sich an Tempo 30 halten.