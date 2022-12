Bahnhöfe in Grevenbroich Die Bahn will zwei Stationen zeitnah verschönern

Die Deutsche Bahn will noch in diesem Jahr 100 Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen schöner gestalten und nimmt dafür gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium 1,9 Millionen Euro in die Hand. Auf der Agenda stehen vor allem kleinere Verschönerungsmaßnahmen. Mit in das Programm aufgenommen wurden auch die Stationen in Grevenbroich und Gustorf – beide Haltepunkte bieten wahrlich Verschönerungspotenzial.