Tagesstätten in Grevenbroich Eltern-Befragung zeigt großen Bedarf an U3-Plätzen in Kitas

Insgesamt zeigt die Studie auf, dass der Handlungsbedarf weiter groß ist und über die bestehenden circa 1970 Ü3- und 600 U3-Plätze (Stand Herbst 2022) weitere her müssen. Die Stadt geht davon aus, dass 370 Plätze fehlen. In der „Villa Kunterbunt“ an der Hünseler Straße in Gustorf werden zurzeit 45 neue Plätze in Raummodulen geschaffen.