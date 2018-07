Grevenbroich: Dicker "Altölfleck" im Bend war harmlose Sojasauce

Grevenbroich Die Grevenbroicher Feuerwehr gab Entwarnung: Es besteht keine Umweltbelastung im Bend.

Auf seinen Spaziergängen durch die Adresse Im Bend hat der Grevenbroicher Klaus Penzel schon allerlei erlebt: „wild entsorgter Müll, manchmal scheint es, jemand habe seinen ganzen Umzug hier entladen“, sagt der 61-Jährige. Auf seinem Weg Montag morgen stockte ihm aus anderem Grund der Atem: „Auf dem Weg zeichneten sich schwarze Lachen ab, alles war nass und teilweise war die Flüssigkeit schon in den Boden eingesickert“, beschreibt er den Zustand. Ein Altölfleck und eine „Riesensauerei“, wie Penzel vermutete.

Auch bei der Stadt gingen vormittags gegen 11 Uhr Anrufe ein. „Wir wurden auf Altölflecken aufmerksam gemacht“, bestätigt Rathaussprecher Stephan Renner. Mit einem kleinen Einsatzwagen wurde eine entsprechende Einheit der Feuerwehr an die Adresse geschickt. Die wussten dann etwas aus dem Ressort „Kurioses“ zu berichten, wie der Rathaussprecher sagt: „Die angeblich umweltbelastende Ölspur entpuppte sich als ausgeschüttete Sojasauce.“ Entsprechender Duft nach Liebstöckel lag in der Luft, sogar ein achtlos ausrangierter Kanister mit entsprechender Aufschrift wurde in unmittelbarer Nähe gefunden.