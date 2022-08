Ehejubiläum in Neukirchen : Diamanthochzeiter kennen sich schon seit Kindertagen

Antonia und Josef Hinzen sind seit 60 Jahren verheiratet. Foto: Ursula Wolf-Reisdorf/uwr

Neukirchen Aus Freundschaft wurde Liebe. So können Antonia (81) und Josef Hinzen (84) den Beginn ihrer Beziehung beschreiben. Vor 60 Jahren gaben sich die beiden, die sich von Kindheit an kannten, vor dem Standesbeamten in Neukirchen das Ja-Wort. Einen Tag später erhielten sie in der Pfarrkirche St. Jakobus den kirchlichen Segen. Am 31. August wird Diamanthochzeit gefeiert.

Antonia Hinzen (geborene Offer) wuchs in Neukirchen auf und war von klein auf an hartes Arbeiten gewohnt. Schon nach der Volksschule half sie im Unternehmen der Eltern aus und fuhr mit 17 Jahren Lkw im Sand-Kies-Betrieb. Josef Hinzen erlernte den Beruf des Drehers, war zunächst bei der International Harvester Company (IHC) in Neuss, später bei einem Unternehmen in Stürzelberg beschäftigt.

Über Freunde lernten sich die beiden kennen. Der Übergang von Freundschaft zur Zweisamkeit war jedoch so fließend, dass sie sich an kein konkretes Kennenlernen-Ereignis erinnern können. „Sein Bruder war mit meiner Freundin zusammen – und so hat sich das mit uns ergeben“, erzählt die Jubilarin. Als sie volljährig war, heirateten die beiden. Zunächst wohnte das junge Paar „im Unterdorf“, dort wurde Tochter Ulla 1963 geboren. 1969 bauten die Hinzens ihr eigenes Haus, in dem sie 1970 ein Lebensmittelgeschäft eröffneten. 1971 kam die zweite Tochter Katja zur Welt. „Viele Urlaube haben wir nicht gemacht“, erinnert sich der Jubilar. Nur einmal fuhr die Familie mit den Kindern nach Bayern.