Diamanthochzeit in Wevelinghoven Beim Bäckerball in der „Erftruhe“ die große Liebe gefunden

Hans-Rudolf Mattheisen (81) wuchs mit zwei Brüdern in Wevelinghoven auf. Nach der Volksschule absolvierte er eine Bäckerlehre, zuerst in Neuss, dann im elterlichen Betrieb an der Unterstraße, wo er schließlich als Geselle und später als Meister arbeitete. Seine Frau Gerda (88) wurde in Ostpreußen geboren und flüchtete mit ihrer Familie, zu der sieben Kinder gehörten, in den Westen. In Neurath absolvierte sie das letzte Schuljahr, um im Anschluss eine kaufmännische Lehre bei einem Neusser Papiergroßhandel anzutreten. Später fand sie eine Anstellung bei der VAW in Grevenbroich.