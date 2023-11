Ehejubiläum in Neukirchen Diamanthochzeiter flog Promis rund um die Welt

Peter Dirim (80) wurde in der Türkei geboren und kam 1959 im Alter von 16 Jahren nach Deutschland. Zunächst lebte er in Darmstadt, wo er jobbte und am Abendgymnasium sein Abitur nachmachte. Sein Wunsch war es schon immer, Pilot zu werden. Bis er schließlich alle Lizenzen zusammenhatte und im Cockpit saß, verdiente er sein Geld in den unterschiedlichsten Jobs – unter anderem war als Hilfsarbeiter am Güterbahnhof tätig.