Diamanthochzeit in der Südstadt Erstes Kennenlernen beim „Graf von Monte Christo“

Als die drei Töchter Jaqueline (59), Cornelia (57) und Alexandra (54) geboren wurden, zog die Familie in die Südstadt um, wo sie an der Hermann-Ehlers-Straße eine größere Wohnung fanden. Dort wurde die fünfköpfige Familie heimisch. Das Paar kegelte, er spielte Skat und sie Canasta. Mit den Kindern verbrachten sie Urlaube am Meer und in den Bergen. Mit dem Auto reisten sie in die Niederlande, verbrachten Urlaube auf Texel, in Belgien oder im Tannheimer Tal, an die beide gerne zurückdenken.