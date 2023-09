Diamantene Hochzeit in Allrath Bei einer Party hat’s zwischen den beiden gefunkt

Nach der kirchlichen Hochzeit zogen beide in eine kleine Wohnung auf der Kurze Straße, zwei Jahre später folgte der Umzug in die Flothgasse. Mit Tochter Petra (58) zogen sie 1967 in Agnes‘ Elternhaus, das sie zuvor umgebaut hatten. Sohn Christoph (51) komplettierte schließlich die Familie Esser. Von 1958 bis 1961 arbeitete Rolf Esser für verschiedene Speditionen, ehe er als Prokurist für Kühne und Nagel in Düsseldorf und Köln arbeitete. Agnes Esser übernahm in Allrath die Postfiliale ihrer Eltern, bis diese 1993 schloss. „Danach habe ich in Zweigstellen in Wevelinghoven und Gustorf gearbeitet. Das war eine schöne Zeit“, erinnert sich die Allratherin.