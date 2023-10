Sofie und Erich Freier aus Neukirchen feiern Diamantene Hochzeit Nach einem Tanz in der „Traube“ blieb das Paar unzertrennlich

Sofie Freier (79) wuchs mit drei Geschwistern in Hülchrath auf. Nach der Schule machte sie in Neuss eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. Erich Freier (85) wurde in Friesack (Brandenburg) geboren und wuchs in Mecklenburg auf. Mit 18 Jahren ging er nach Berlin, von dort nach Neuss und landete nach der Bundeswehr bei einem Bauunternehmer in Hülchrath. Nach der Umschulung zum Schweißer wechselte er zu International Harvester in Neuss und später zu AIT in Norf. Dort blieb er und arbeitete als Lagermeister.