Geschäftsimmobilien in Grevenbroich Eigentümer von Monti und Coens-Galerie unter finanziellem Druck

Bürgermeister Klaus Krützen nutzte die Ratssitzung in der vergangenen Woche, um ein wenig zu beruhigen. Als die Stadt von der Situation der Gesellschaft erfahren hat, habe sie umgehend Kontakt aufgenommen. Der letzte Stand aus der ersten Dezemberhälfte, von dem Klaus Krützen berichten konnte, war der, „dass die beiden Immobilien in Grevenbroich nicht zur Debatte stehen“. Demnach will die Gesellschaft an Monti und „Coens“ festhalten. „Ich bleibe am Ball“, sagte der Bürgermeister den Ratsleuten zu. Sofern es neue Erkenntnisse gibt, die die Vorhaben der Stadt betreffen, will er die Politiker informieren.